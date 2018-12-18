Hindistan'da bir hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Hindistan basınında yer alan habere göre, afet yönetim ofisinden yapılan açıklamada, banliyö semti Andheri'de 4 katlı ESIC Kamgar Hastanesinde çıkan ve elektrik hattındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangında 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 8'e çıktı, çoğu hasta ve hastane çalışanı 147 kişi yaralandı.

İtfaiye yetkilileri, hastanenin üçüncü katında çıkan ve kısa sürede dördüncü kata sıçrayan yangında ölenler arasında bir bebeğin de olduğu bilgisini paylaştı.

Kısa sürede büyüyen alevlerden yükselen dumanların hastaneyi kapladığını belirten yetkililer, yangından yaralı kurtarılan 140'tan fazla kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında alındığını, bunlardan 25'inin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, hastanenin iki hafta önce yapılan yangın güvenlik testinde başarısız olduğu kaydedildi.

Olay yerine giden Mumbia Belediye Başkanı Vishwanath Mahadeshwar, yangınla ilgili inceleme başlatılacağını ve herhangi bir kusur bulunması halinde sorumlulara yönelik gerekli işlemlerin sert şekilde uygulanacağını vurguladı.

Yetkililer daha önce, elektrik hattındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 129 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.