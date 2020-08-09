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Dünya

Hindistan'daki heyelanda can kaybı 29'a yükseldi

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 29'a yükseldi.

AA09 Ağustos 2020 Pazar 14:50 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 14:50
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Hindistan basınındaki habere göre, eyaletin İdukki bölgesinde etkili olan yağışlar nedeniyle cuma günü meydana gelen heyelanın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Polis yetkilileri, bölgede şimdiye kadar 29 cesedin çıkarıldığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Kerala Ormancılık Bakanı K Raju'nun bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Eyalette şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda cuma günü en az 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Afetin etkili olduğu bölgede 50'den fazla kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

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