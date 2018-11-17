Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'daki kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi

Hindistan'ın güneyinde etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan'ın güneyinde etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer, Tamil Nadu eyaletinin sahil kesimlerini vuran Gaja kasırgasında 40 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda evin hasar gördüğünü ve 82 binin üzerinde kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Tamil Nadu eyaleti başbakanı Edappadi K Palaniswami, pazar günü kasırgadan etkilenen bölgeyi ziyaret edeceğini belirtti.

Palaniswami, dün yaptığı açıklamada kasırgadan zarar görenlere her türlü yardımın ulaştırılacağını ifade etmişti.

Kasırga nedeniyle bölgeye elektrik verilemiyor.

Hindistan'ın Orissa eyaletinde 1999 yılında meydana gelen kasırgada 15 binin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası´nın kuruluşu - Tarihte bugün 17 Kasım 1924

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası´nın kuruluşu - Tarihte bugün 17 Kasım 1924

Türkiye'nin ilk millet bahçeleri açıldı

Türkiye'nin ilk millet bahçeleri açıldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Şans eseri bulunan tarihi eserler

Şans eseri bulunan tarihi eserler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA