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Dünya

Hindistan'dan iki ülkeye uyarı: Sert bir karşılık verilecek

Hindular tarafından her yıl Kasım ayının ilk yarısında gerçekleştirilen Diwali festivaline askerlerle kutlama yapmak için giden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin ve Pakistan'a yönelik açıklamalarda bulundu.

star.com.tr16 Kasım 2020 Pazartesi 19:26 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 19:26
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'ın kışkırtılması durumunda sert bir karşılık verileceğini söyledi.

Hindistan dünyaya, güvenlik sorunlarına uygun bir yanıt vermek için gereken cesarete ve gerekli siyasi iradeye sahip olduğunu göstermiştir. "Bugün askeri gücümüz Hint ordusunun fedakarlıklarından ve irade gücünden ötürü daha da güçlüdür."

Başbakan Modi Çin’e yönelik yaptığı açıklamalarda, doğrudan hedef göstermeyen bir dil kullanırken, dünyanın “yayılmacılık” ve “yayılmacı kuvvetlerin” tehdidi altında olduğunu ve “yayılmacılık” düşüncesinin 18. yüzyıla ait olan çarpık bir zihniyeti yansıttığını ifade etti. Başbakan Modi, genişlemecilik zihniyetine karşı Hindistan’ın güçlü bir sesinin olduğunu söyledi.

Çin'e yönelik açıklamalarının ardından Pakistan'ı hedef alan Modi, Batıda yer alan komşusundaki "terör kampları" olarak nitelendirdiği noktalara Hindistan tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları ve nokta operasyonlarına vurgu yaparak terör sponsorlarının vurulduğunu söyledi.

Hindistan’ın kışkırtılması durumunda buna şiddetli bir karşılık verileceğini ifade eden Modi, Hindistan ordusunun sınırlarını korumak için tüm önlemlerini aldığını belirtti.

star.com.tr

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