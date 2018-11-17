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Hindistan'ı vuran Gaja kasırgası 35 can aldı

Hindistan’ı vuran Gaja Kasırgası 35 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

  • İHA
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Hindistan’ın güneydoğusunu vuran Gaja Kasırgası 35 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken çok sayıda evin zarar gördüğü açıklandı. Yetkiler, Tamil Nadu eyaletinde etkili olmaya devam eden Gaja Kasırgası sebebiyle bölgede 82 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Bölgede fırtına nedeniyle eğitime ara verildiği, çok sayıda ağacın yerlerinden söküldüğü elektrik hatlarının koptuğu belirtildi. Hindistan Sahil Güvenliği, sık sık balıkçılara denize açılmayın çağrısında bulundu.
 

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