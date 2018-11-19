Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic: Hırvatistan-Katar iş birliği güçlendirilmeli

Kitarovic, resmi temaslarda bulunmak üzere Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Al Sani, Hırvatistan'ın Katar'ın gelişmesine büyük katkı sağladığını dile getirerek, "Katar olarak Hırvatistan'da turizm, kentsel yapılanma, enerji ve gıda alanlarında yatırım yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kitarovic ile dünyadaki güncel güvenlik sorunlarını da ele aldıklarını aktaran Al Sani, endüstri, güvenlik ve spor alanlarında iki ülke arasında karşılıklı yatırımın yapılması için gerekli alanın bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Kitarovic de "Hırvatistan-Katar iş birliği güçlendirilmeli. Körfez ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi Hırvatistan için son derece önemli." diye konuştu.

Katar ile dış ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 65 milyon dolara ulaştığını söyleyen Kitarovic, Katar'dan Hırvatistan'a gelen turist sayısında da her yıl artış yaşandığını vurguladı.

Kitarovic, Hırvatistan'daki çoğu kuruluşun helal sertifikası bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Al Sani ve Kitarovic ayrıca, kültür, savunma, eğitim, araştırma, spor ve tarım alanlarında sekiz farklı iş birliği protokolü imzaladı.

Katar Emiri Al Sani, Zagreb'deki temasları kapsamında Başbakan Andrej Plenkovic ile de bir araya gelecek.