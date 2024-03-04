Hizbullah 3 mensubunun daha öldüğünü açıkladı

Hizbullah, İsrail ile çatışmalardaki kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ali Hasan Suveydan, Hüseyin Muhammed İbrahim ve Abbas Ahmed Huceyc adındaki 3 mensubun öldüğü ifade edildi.

Suveydan, İbrahim ve Huceyc'in, Hizbullah'ın "İslami Sağlık Heyeti" olarak adlandırdığı sivil savunma ekibinde yer aldıkları kaydedildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 232'ye yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.