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Dünya

Hizbullah, ABD'ye karşı operasyonlarını askıya aldı

Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldığını açıkladı.

AA30 Ocak 2024 Salı 22:34 - Güncelleme:
Hizbullah, ABD'ye karşı operasyonlarını askıya aldı
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Ketaib Hizbullah Genel Sekreteri Ebu Hüseyin Himeydavi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ketaib Hizbullah'ın, Gazze'deki mazlum halka kararlılıkla, kendi iradesiyle ve başkalarının hiçbir müdahalesine maruz kalmadan destek verme kararı aldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle İslam Cumhuriyeti'ndeki (İran) kardeşlerimiz, bizim cihad konusunda nasıl çalıştığımızı bilmiyorlar ve Irak ve Suriye'de Amerikan işgal güçlerine yönelik baskı ve tırmandırmaya sıklıkla karşı çıkıyorlardı. İnsani ve ideolojik görevimizi yerine getirmeye kararlı olarak, en zor ve en ağır koşullarda, hukuk ve ahlaki standartları dikkate alarak, akılcı, düşünceli ve dikkatli bir şekilde çalıştık. İşgal güçlerine (ABD) karşı askeri operasyonları askıya aldığımızı duyuyoruz. Gazze'deki halkımızı başka yöntemlerle savunmaya devam edeceğiz."

Açıklamada, Hizbullah milislerinden ABD tarafından herhangi bir eylemin meydana gelmesi halinde "pasif savunmada" olmaları istenildi.

  • Irak
  • Şii milis
  • Ketaib Hizbullah

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