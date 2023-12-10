İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2023 Pazar / 28 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hizbullah, İHA'larla 2 İsrail noktasına saldırdı
Dünya

Hizbullah, İHA'larla 2 İsrail noktasına saldırdı

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna yönelik hedefe insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA10 Aralık 2023 Pazar 14:55 - Güncelleme:
Hizbullah, İHA'larla 2 İsrail noktasına saldırdı
ABONE OL

Hizbullah, İsrail ordusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail Ordu Sözcülüğüne ait Yara yerleşim biriminde yer alan karargaha İHA'larla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Hizbullah bir başka açıklamasında ise yine sınır üzerinde yer alan İsrail'e ait Cel el Alem askeri noktasının uygun silahlarla hedef alındığını aktardı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan sınırı üzerinde meydana gelen saldırılar nedeniyle 2 askerinin yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL'DEN 4 HAVA SALDIRISI

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal edip sınırdaki Marun el Ras beldesinin çevresine 4 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail güçlerinin hava saldırısının yanı sıra Lübnan'ın sınır beldeleri olan Aytarun, Kunin, Muheybib Ayta eş Şaab ve Kefrkilla beldelerinin çevrelerini ağır topçu atışları ile hedef aldığı ifade edildi.

Kefrkilla beldesindeki saldırıda iki top mermisinin bir eve isabet ettiği ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 98 Hizbullah mensubu, 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 23, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.