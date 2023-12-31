Hizbullah: İsrail ile çatışmalarda 1 mensubumuz daha öldü

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada yaşamını yitirenler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Ahmed Ali Saad adındaki Hizbullah mensubunun "Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 134'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E 3 SALDIRI



Hizbullah, yayınladığı bir başka açıklamasında ise Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail işgali altında yer alan Şebaa Çiftlikleri'ndeki Ramsa bölgesindeki askeri noktanın 2 bomba yüklü insansız hava aracı ile hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in yine sınır üzerinde yer alan Ramim ve Beyt el Hillel askeri noktalarına uygun silahlarla saldırı düzenlendiği aktarıldı.