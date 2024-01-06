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Dünya

Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 4 mensubunun daha öldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 4 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 20:00 - Güncelleme:
Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 4 mensubunun daha öldüğünü açıkladı
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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada yaşamını yitirenler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Mustafa Mahmud Cabir, Hıdr Ali Muhenna, Abbas Hüseyin Rimal ve Abdullah Hasan el-Esmer isimli Hizbullah mensuplarının "Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edildi.

Öte yandan, Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyindeki Sur'a bağlı El-Kalile ve El-Maliyye beldeleri arasındaki sahil bölgesine 3 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Sınıra 30 kilometre uzaklıktaki bir evin hedef alındığı saldırıda yaralananlar olduğu, ambulansların bölgeye hareket ettiği belirtildi.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, Mustafa Hasan Saad isimli bir mensubunun İsrail saldırısında öldüğünü açıklamıştı.

Yeni açıklamalarla birlikte, İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 152'ye yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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