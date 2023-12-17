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Dünya

Hizbullah, İsrail noktalarını vurduğunu açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait 2 askeri noktayı 'uygun silahlarla' vurduğunu bildirdi.

AA17 Aralık 2023 Pazar 12:03 - Güncelleme:
Hizbullah, İsrail noktalarını vurduğunu açıkladı
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Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan sınırına yakın İsrail bölgelerinden Hanita ve Birket Rişa mevkilerindeki askeri noktaların "uygun silahlarla" vurulduğu kaydedildi.

Saldırıya ilişkin İsrail Ordu Radyosunun haberinde ise Hizbullah'ın ülkenin kuzeyindeki el-Celil el-Ala'da bulunan bir Yahudi yerleşim bölgesine tanksavar füzeleri fırlattığı ifade edildi. İsrail radyosu, saldırı sonucuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında, 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda şu ana kadar 108 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

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