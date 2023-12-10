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Dünya

Hizbullah, İsrail'e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA10 Aralık 2023 Pazar 19:04 - Güncelleme:
Hizbullah, İsrail'e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenledi
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail sınırında yer alan askeri noktalara düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Cel el-Alem, Birket Rişe, Hunin, El-Abad, Zibdin, Ruveysat el-Alem ve Yara askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada tüm hedeflerin tam isabetle vurulduğu, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 23 ve İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

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