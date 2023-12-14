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Dünya

Hizbullah, İsrail'e ait bir noktaya ''uygun silahlarla saldırı'' düzenlediğini duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 103 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 12:41 - Güncelleme:
Hizbullah, İsrail'e ait bir noktaya ''uygun silahlarla saldırı'' düzenlediğini duyurdu
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Hizbullah, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail askerlerinin toplandığı Şumira yerleşim birimindeki bir noktaya uygun silahlarla saldırı düzenlendiği" ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait topçu birlikleri, Lübnan'ın güneyindeki Alma eş-Şaab ile Nakura beldeleri arasındaki bölgeleri ve Hiyam beldesi çevresini hedef aldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 103 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

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