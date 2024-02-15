Hizbullah, İsrail'e onlarca füze fırlattığını açıkladı

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün Lübnan'ın Nebatiye kenti ile Savana beldesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak İsrail'deki yerleşim birimine saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.



Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine onlarca katyuşa füzesi fırlatıldığı, Smake ve Merc askeri mevzilerinin de uygun silahlarla hedef alındığı kaydedildi.



Hizbullah, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail'in Zibdin, Er-Rahib ve Ruveysat el-Alem mevzilerinde yer alan istihbarat teçhizatlarını güdümlü füzelerle hedef aldığını belirtmişti.

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 10 Lübnanlı hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.

