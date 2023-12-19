Hizbullah, İsrail'le çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ahmed Hüseyin Hacı Ali" ile "Muhammed Hüseyin Cafer Mekki" isimli iki Hizbullah mensubunun "Kudüs uğruna" hayatlarını kaybettiği ifade edildi.

Hizbullah başka bir açıklamasında, İsrail'in El-Malikiyye askeri noktasındaki Merkava tipi bir tankı "uygun silahlarla" hedef aldığını kaydetti.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 113'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

