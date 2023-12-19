İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0968
  • EURO
    31,8403
  • ALTIN
    1895.94
  • BIST100
    7684.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'e ait noktaya saldırı düzenledi
Dünya

Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'e ait noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA19 Aralık 2023 Salı 14:13 - Güncelleme:
Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'e ait noktaya saldırı düzenledi
ABONE OL

Hizbullah, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in Metula askeri noktasının uygun silahlarla hedef alındığı ve tam isabetle vurulduğu" ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, "İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Hiyam beldesi çevresine fosfor bombası fırlattığı" kaydedildi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalarında 24 Lübnanlı sivil ve 111 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.