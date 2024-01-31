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Dünya

Hizbullah'tan ABD'ye beyaz bayrak! ''Artık üsleri vurmayacağız''

Hizbullah, Ürdün-Suriye sınırındaki ABD askeri üssünün hedef alınması sonrası değerlendirmede bulunarak, bundan böyle Amerikan üslerine saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Star Gazetesi31 Ocak 2024 Çarşamba 01:43 - Güncelleme:
Hizbullah'tan ABD'ye beyaz bayrak! ''Artık üsleri vurmayacağız''
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İran tarafından desteklenen ve Haşdi Şabi'nin bir parçası olarak bilinen Hizbullah Hareketi, Ürdün'de ABD üssüne düzenlenen ve 3 Amerikan askerinin ölmesiyle sonuçlanan saldırının ardından açıklamada bulundu.

Hizbullah, açıklamada bundan böyle Amerikan üslerini hedef almayacaklarını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre ABD, saldırıdan Kataib Hizbullah'ı sorumlu tutmuştu.

BİDEN NASIL KARŞILIK VERECEĞİNİ DUYURDU

Öte Yandan ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya nasıl karşılık vereceklerini açıklamıştı.

"Bu saldırıyı yapan kişilere silahları sağlamaları bağlamında onları (İran'ı) sorumlu tutuyorum." diyen Biden, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz." ifadelerine yer vermişti.

NE OLDU?

ABD, ülkenin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta sabaha karşı yapılan tek yönlü insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, İran'ın söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, bölgedeki ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldığını duyurmuş, Hizbullah milislerinden, ABD tarafından herhangi bir eylemin meydana gelmesi halinde "pasif savunmada" kalmalarını istemişti.

Pentagon'dan üs saldırısını düzenleyen Irak'taki milislere "icraata bakarız" mesajı

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