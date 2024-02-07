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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e 9 ayrı saldırı

Hizbullah Hareketi, son 24 saatte İsrail'e ait askeri noktalara 9 saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 00:10 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e 9 ayrı saldırı
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Hizbullah, İsrail ordusuna yönelik gün içerisinde düzenlediği saldırıları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Ruveysat el Alem mevziisinde yer alan istihbarat cihazları, Kfar Şuba Tepeleri'ndeki Smake mevzisi ve Şebaa Çiftliklerindeki Ramta mevziisinin füze ve uygun silahlarla vurulduğu ifade edildi.

Beyt Hellal'da yer alan 769'uncu askeri komuta merkezi, Merc mevzisi , Ramim yerleşim birimi ve Cel el Alem mevzisinin de "Falak-1" füzesi, güdümlü füze ve topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarılan açıklamada, kimi hedeflerin ikinci kez vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 181 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 1 Lübnanlı askeri, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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