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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e ait noktalara saldırı

Hizbullah, sınır bölgesinde İsrail'e ait bazı askeri noktalara farklı silahlarla saldırı düzenlediğini açıkladı.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 21:16 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e ait noktalara saldırı
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, El-Malikiye, Birket Rişe, Er-Rahib ve Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Es-Smaki askeri noktalarının uygun silahlarla vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail'in Adamit yerleşim biriminde yer alan askeri mevzinin de güdümlü füze ile hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

  • Lübnan Hizbullah
  • İsrail saldırısı
  • askeri noktalar

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