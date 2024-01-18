Hizbullah'tan İsrail'e ait noktalara saldırı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, El-Malikiye, Birket Rişe, Er-Rahib ve Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Es-Smaki askeri noktalarının uygun silahlarla vurulduğu ifade edildi.



Ayrıca İsrail'in Adamit yerleşim biriminde yer alan askeri mevzinin de güdümlü füze ile hedef alındığı kaydedildi.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

