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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e İHA'lı saldırı

Hizbullah Hareketi'nin İsrail'in sınır bölgesindeki yerleşim birimine kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 İsrail askerinin ağır bir şekilde yaralandığı belirtildi.

AA13 Nisan 2024 Cumartesi 19:08 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e İHA'lı saldırı
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Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin konuşlandığı Hanita'daki bir binaya yönelik kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırı nedeniyle İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İHA ile Hanita'ya saldırı düzenlediğini doğruladı.

Açıklamada, Hanita'nın güvenliğinden sorumlu yedek bir askerin ağır bir şekilde yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 272 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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