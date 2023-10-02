İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2023 Pazartesi / 18 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4387
  • EURO
    29,0744
  • ALTIN
    1625.32
  • BIST100
    8411.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Hollanda 5,5 milyon avro tazminat ödeyecek

Hollanda hükümetinin, Amsterdam Schiphol Havalimanı çevresindeki 3 bin haneye gürültü kirliliği sebebiyle toplam 5,5 milyon avro tazminat ödeyeceği bildirildi.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 11:02 - Güncelleme:
Hollanda 5,5 milyon avro tazminat ödeyecek
ABONE OL

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haberde, Altyapı ve Su İşleri Bakanlığının konuyla ilgili sorulara tazminat alacakların 2017-2019 yıllarında gürültü kirliliğine maruz kaldıkları cevabını verdiği belirtildi.

Haberde, hükümetin Amsterdam Schiphol Havalimanı çevresindeki 3 bin haneye gürültü kirliliği nedeniyle toplam 5,5 milyon avro tazminat ödeyeceği kaydedildi.

Hane başı ortalama 1800 avro olan tazminatın ekim sonu veya kasım başında ödeneceği bilgisi paylaşıldı.

Son yıllarda havalimanı çevresinde ses limitinin aşılmasına rağmen Çevre ve Ulaştırma Denetim Kurumu (ILT) tarafından denetleme yapılmadığı öne sürülen haberde, kurumun 2024 yılından itibaren denetlemelere yeniden başlayacağı bildirildi.

Amsterdam Schiphol Havalimanı yetkililerince nisan ayında yapılan açıklamada, gürültü kirliliği sebebiyle 2025'ten itibaren gece ve özel jet uçuşlarının yasaklanacağı belirtilmişti.

  • spot haber
  • hollanda tazminat
  • gürültü kirliliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.