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Dünya

Hollanda bile isyan etti: İnsanlığın acısı tarif edilemez

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya Hollanda bile tepki gösterdi. Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, 'Hedef alınan el-Ehli Hastanesinden dramatik görüntüler var. İnsanlığın acısı tarif edilemez.' diye konuştu.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 13:46 - Güncelleme:
Hollanda bile isyan etti: İnsanlığın acısı tarif edilemez
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Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin "Hedef alınan el-Ehli Hastanesinden dramatik görüntüler var. İnsanlığın acısı tarif edilemez." dedi.

Rutte, sosyal medyada hesabından, Filistin'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Hastaneye düzenlenen saldırının açıklığa kavuşması gerektiğini belirten Rutte, "Hedef alınan el-Ehli Hastanesinden dramatik görüntüler var. İnsanlığın acısı tarif edilemez." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların en kısa zamanda ulaşması için uluslararası ortaklarıyla yakın temas halinde olduklarını kaydeden Rutte, "Koşullar ne olursa olsun, bu kadar çok masum mağdurun çektiği acılar çok önemli. Düşüncelerim onlarla ve sevdikleriyle." ifadelerine yer verdi.

  • saldırı
  • Hollanda tepkisi
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