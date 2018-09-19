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Hollanda F-35 sayısını 67’ye çıkarmak için düğmeye basıyor

Bugüne kadar 37 adet F-35A siparişi veren Hollanda, 30 adetlik ek paket siparişine karar verdi. Envanterindeki F-35A sayısını 67'ye yükseltecek olan Hollanda uçağın Avrupa’daki ilk kullanıcılarından biri olacak.

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Hollanda Hava Kuvvetleri, teslim aldığı F-35A’lar ile bu uçağın Avrupa’daki ilk kullanıcılarından biri olmuştu. Toplam 37 adet F-35A için imza atan Hollanda uçak sayısını artırmak üzere düğmeye bastı.
 
Hükümet içindeki çalışmaları hızlandıran Hollanda, 30 adetlik ek paket için hazırlığa başladı. Eğer sipariş kesinleşirse, Hollanda’nın elindeki F-35 sayısı 67’ye çıkacak.
 
Ek siparişin ise maliyetinin 4,5 milyar Euro civarında olması bekleniyor.
 
Halen Hollandalı pilotların eğitimleri ABD’de sürüyor. Ülkedeki ilk F-35 üssü ise Ekim 2019 itibari ile Leeuwarden’de faaliyete geçecek.
 
(kokpit.aero)

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