Hollanda F-35 sayısını 67’ye çıkarmak için düğmeye basıyor

Hollanda Hava Kuvvetleri, teslim aldığı F-35A’lar ile bu uçağın Avrupa’daki ilk kullanıcılarından biri olmuştu. Toplam 37 adet F-35A için imza atan Hollanda uçak sayısını artırmak üzere düğmeye bastı.

Hükümet içindeki çalışmaları hızlandıran Hollanda, 30 adetlik ek paket için hazırlığa başladı. Eğer sipariş kesinleşirse, Hollanda’nın elindeki F-35 sayısı 67’ye çıkacak.

Ek siparişin ise maliyetinin 4,5 milyar Euro civarında olması bekleniyor.

Halen Hollandalı pilotların eğitimleri ABD’de sürüyor. Ülkedeki ilk F-35 üssü ise Ekim 2019 itibari ile Leeuwarden’de faaliyete geçecek.

(kokpit.aero)