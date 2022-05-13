Hollanda mahkemesinden DEAŞ kararı

Kamu yayın kuruluşu NOS'taki habere göre mahkeme, Hollanda Savcılığının soruşturma başlatabilme hakkını kaybetmemesi için Suriye'de bulunan DEAŞ üyesi 12 kadının ve 29 çocuğun dört ay içinde geri getirilmesi gerektiğine hükmettiği belirtildi.

Haberde, kapalı bir oturumda alınan ve medyaya sızan kararın NOS'a konuşan mahkemenin sözcüsü tarafından doğrulandığı ifade edildi.

Hollanda'nın, terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye giden kadınları yargılamak istediği, kadınların kendilerini savunabilmeleri için daha önce benzer davalarda verilen kararlarda olduğu gibi Hollanda'ya getirilmelerinin şart olduğu kaydedildi.

Yargıcın daha önceki davalarda hiç bu kadar büyük bir grup DEAŞ üyesinin ülkeye geri getirilmesi konusunda karar vermediği aktarıldı.

Daha önceki davalarda, DEAŞ'lı kadınları Hollanda'ya getirmek için mahkeme tarafınca 6 aylık bir süre verildiği, Rotterdam'daki yargıcın bunun ilk defa 4 ay içinde tamamlanması gerektiğine karar verdiği belirtildi.

Bu yılın başlarında Hollanda hükümetinin, Suriye'nin kuzeyindeki bir kampta bulunan 5 DEAŞ'lı kadını ve 11 çocuğunu geri getirdiği, bunların terör örgütüne üye olmalarından veya terör saldırısı planladıklarından şüphelenildiği bilgisi paylaşıldı.

DEAŞ'lı kadınların geri getirilmesinden yana olmayan hükümetin soruşturma hakkını kaybetmek istemediği için bunu yapmaya karar verdiği bildirildi.

Hollanda Savcılığı, dün ülkeye ilk geri getirilen DEAŞ'lı bir kadın hakkında terör örgütüne üye olmaktan 8 yıl hapis cezası istemişti.