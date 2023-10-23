Hollanda o hastalık için uyardı: Büyük bir salgın var

Hollanda'da 2 bin 500'den fazla çiftliğin söz konusu hastalıktan etkilendiğini belirten Adema, "Etkili bir aşıya ihtiyaç var." dedi.

Mavi dil, "küçük, kan emici sivrisineklerden geçen, sığırlarda ve geviş getiren hayvanlarda görülebilen bir hayvan hastalığı" olarak biliniyor.

Hastalık, diğer semptomların yanı sıra iştahsızlığa, yüksek ateşe, fazla miktarda tükürük salgısı ve salya akıntısına neden olurken, bazen de hayvanın ölümüne sebebiyet verebiliyor.

Mavi dil patojenin, insanlar için tehlikeli olmadığı ve hayvandan insana bulaşmadığı belirtiliyor.