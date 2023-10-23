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Dünya

Hollanda o hastalık için uyardı: Büyük bir salgın var

Hollanda Tarım Bakanı Piet Adema, koyun ve sığırlar için tehlikeli olan mavi dil hastalığının yayıldığını belirterek, uyarıda bulundu. Adema, 'Büyük bir salgın var.' dedi.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 17:27 - Güncelleme:
Hollanda o hastalık için uyardı: Büyük bir salgın var
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Hollanda'da 2 bin 500'den fazla çiftliğin söz konusu hastalıktan etkilendiğini belirten Adema, "Etkili bir aşıya ihtiyaç var." dedi.

Mavi dil, "küçük, kan emici sivrisineklerden geçen, sığırlarda ve geviş getiren hayvanlarda görülebilen bir hayvan hastalığı" olarak biliniyor.

Hastalık, diğer semptomların yanı sıra iştahsızlığa, yüksek ateşe, fazla miktarda tükürük salgısı ve salya akıntısına neden olurken, bazen de hayvanın ölümüne sebebiyet verebiliyor.

Mavi dil patojenin, insanlar için tehlikeli olmadığı ve hayvandan insana bulaşmadığı belirtiliyor.

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