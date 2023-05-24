Hollanda, Ukraynalı pilotların F-16 eğitimine bir an önce başlamak istiyor

Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Kajsa Ollongren'in parlamentoya sunduğu raporda Hollanda'nın; İngiltere, Danimarka ve Belçika'yla birlikte Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçağı eğitimine başlaması için çalışma yürüttüğünü belirttiği aktarıldı.

Ukraynalı pilotların eğitimine bir an önce başlanmak istediği kaydedilen açıklamada, eğitim programına daha fazla ülkenin katkı sunmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, çalışmaların Ukraynalıların ihtiyacı olan eğitimin daha uzun süreli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına yönelik yürütüldüğü aktarıldı.

Hollanda'nın, Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımın 1,6 milyar avroyu bulduğu belirtilen açıklamada, bunun mühimmatın yanı sıra insani yardım malzemelerini de içerdiği belirtildi.