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Dünya

Hollanda vatandaşlarını Lübnan için uyardı

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

AA20 Ekim 2023 Cuma 14:01 - Güncelleme:
Hollanda vatandaşlarını Lübnan için uyardı
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Dışişleri Bakanlığının acil durumlar ve seyahat uyarıları için kullandığı X sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Lübnan'a seyahat edilmemesi çağrısı yapılırken Hollanda vatandaşlarına "ticari uçuşlar hala açıkken" ve "mümkün olan en kısa sürede" bu ülkeden ayrılmaları tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan ayrılmamayı tercih eden Hollanda vatandaşlarından Beyrut'taki büyükelçilikle irtibatta kalmaları ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları istendi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah üyesi ile 2 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Sınırdaki çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 3 sivil ve İsrail'de bir kişi öldü.

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