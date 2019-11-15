Hollanda'nın Algemeen Dagblad gazetesinde yayımlanan habere göre, Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Zeist kentindeki Eyüp Sultan Camii ile Oosterhout ve Vlissingen kentlerinde çoğunlukla Faslıların gittiği camilere, üzerinde "İslam" kelimesinin yazıldığı ve darağacına asılı bir kişinin resminin bulunduğu zarf gönderildi.

Haberde, Eyüp Sultan Camii'ne gönderilen zarfın kamuoyuna yansımasından sonra, 2 farklı camiye daha aynı içerikli İslamofobik tehdit içerikli zarfların gönderildiğinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Mesajların geçen hafta cuma günü gönderildiği aktarılan haberde, pul bulunmayan zarfların hepsinin üzerinde gönderenin "defolun" yazılı olduğu ve hepsinin aynı yerden geldiği belirtildi.

Cami yöneticileri olayla ilgili polise suç duyurusunda bulundu.