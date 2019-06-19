Hollanda'da askeri eğitim alanına yıldırım isabet etti
Hollanda'da, askeri eğitim alanına yıldırım isabet etmesi sonucu 14 öğrenci yaralandı.
- AA
Kraliyet ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ossendrecht köyündeki askeri eğitim alanına yıldırım isabet etmesi sonucu biri ağır 14 askeri öğrencinin yaralandığı ifade edildi.
Yıldırımın, öğrencilerin eğitim yaptığı sırada alana isabet ettiği belirtilen açıklamada, yaralı öğrencilerin hastaneye sevk edildiği bildirildi.
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