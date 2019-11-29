18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7525
  • 6,3334
  • 269.719
  • 107148
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hollanda'da başörtülü kadına ayrımcılık yapıldığına karar verildi

Hollanda'da Müslüman bir kadının, spor salonunda başörtüsü takmasına izin verilmemesinin 'ayrımcılık' olduğuna karar verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hollanda İnsan Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Huissen kentinde bir spor salonunda başörtüsü takılmasına izin verilmemesiyle ilgili kararını açıkladı.

Açıklamada, inancından dolayı başörtü taktığı belirtilen kadının bu yüzden spor salonunda spor yapmasına izin verilmemesinin "ayrımcılık" olduğu ifade edildi.

Kadının bu yıl ocak ayında kuzeni ile spor yapmak için gittiği spor salonunda, müdür tarafından giyim kurallarına işaret edilerek salonda başörtüsünü çıkarmasını istediği hatırlatıldı.

Müdürün giyim kurallarına işaret etmesine rağmen kadının inancından dolayı başörtü taktığı için durumun farklı değerlendirilmesi gerektiği ve bu yüzden komisyonun kadına inancından dolayı ayrımcılık yapıldığı kararını aldığı aktarıldı.

Komisyonun daha önceleri benzer olaylarla ilgili verdiği kararlar sonrasında farklı spor salonlarının giyim kurallarında değişiklik yaptıkları bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Müslüman kadınların başörtüsünden dolayı staj yerine alınmadıkları için komisyona hala düzenli olarak şikayetlerin geldiği bilgisi de paylaşıldı.

Müslüman kadın bu yıl ocak ayında, spor salonunda spor yaparken başörtüsü takmasına izin verilmemesini din özgürlüğüne aykırı ve ayrımcılık olduğu gerekçesiyle Hollanda İnsan Hakları Komisyonuna taşımıştı.

Adalet ve Güvenlik Bakanlığına bağlı olan Hollanda İnsan Hakları Komisyonunda alınan kararların bağlayıcılığı bulunmuyor.

Rusya´dan ateşlenen balistik füze Kazakistan´daki hedefi vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu

MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

İşte Türkiye'nin terörle mücadele bilançosu

İşte Türkiye'nin terörle mücadele bilançosu

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

Nefes alamayan bebeği hastaneye ulaştırdı

Nefes alamayan bebeği hastaneye ulaştırdı

Polis peşlerinde! Şehir magandaları yine terör estirdi

Polis peşlerinde! Şehir magandaları yine terör estirdi

Ödediğiniz para boşuna gidebilir! 'Efsane Cuma'yla ilgili önemli uyarı

Ödediğiniz para boşuna gidebilir! 'Efsane Cuma'yla ilgili önemli uyarı

Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı

Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı
 

POPÜLER HABERLER

Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi

Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi

250 bin liralık kaçış kamerada

250 bin liralık kaçış kamerada

Güzellik yarışmasına katıldılar, tüm dünya isimlerini duydu

Güzellik yarışmasına katıldılar, tüm dünya isimlerini duydu

Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırladı: Türkiye'deki 18 inanç gözdesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırladı: Türkiye'deki 18 inanç gözdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA