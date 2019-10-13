Kamu yayın kuruluşu NPO'da bugün yayınlanan Buitenhof adlı tartışma programında, koalisyon ortaklarından Demokrat 66 (D66) Parti milletvekili Sjoerd Sjoersma ile Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) milletvekili Sven Koopmans, "DEAŞ'lılar dönsün mü" tartışmasında fikir ayrılığına düştü.

Programda konuşan Sjoerdsma, Hollanda hükümetinin geç kalmadan seçim yaparak DEAŞ'lıların Hollanda'da yargılanması için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Sjoerdsma, "DEAŞ'lıların Avrupa ve Hollanda'ya gizlice gelip terör saldırısı düzenleme olasılığı var. Bunun onları burada yargılayarak önlenmesi lazım. Bu fırsat bizim elimizden kaçacak gibi gözüküyor. Ben DEAŞ'lıların buraya gizlice gelip bir terör saldırısı düzenlemesi olasılığını önlemek için elimden gelen her şeyi yapmak isterim." dedi.

Siyasetçilerin özellikle güvenlikle ilgili önemli sorumlulukları olduğuna dikkat çeken Sjoersma, "Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, DEAŞ'lıların kaçmasını mı seyredecek yoksa en azından işledikleri suçların cezasını çekmek için Hollanda'da yargılanmasını mı seçecek. Blok, bu ikilemden kurtularak seçimini şimdi yapmalı." ifadesini kullandı.

D66 partili milletvekilinin fikirlerine şiddetle karşı çıkan Koopmans da DEAŞ'lıların orada kalmaları ve yargılanmaları gerektiğini söyledi.

Koopmans, "DEAŞ'lıların bulundukları yerde yargılanmaları buraya gelip göz önünde bulunmalarından daha iyi. Buraya gelip daha önce yargılanan DEAŞ'lılara verilen cezalar arasında olduğu gibi 6 yıl ceza alıp sonra dışarıya çıkmasını istemiyorum. Bu yüzden Sjoerdsma'nın buraya getirme talebini anlayamıyorum." diye konuştu.

D66 partisinin DEAŞ'lıların Hollanda'da yargılanma planına VVD partisi olarak daha önce de karşı çıktıklarını ifade eden Koopmans, "Biz terörist bir gruba üye olan herkesin pasaportlarının elinden alınması taraftarıyız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "(DEAŞ'lılar) Cezaevinde tutulması gerekenleri tutacak, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri kabul edilmeleri halinde oraya göndereceğiz. DEAŞ ile mücadele çerçevesinde 151 ayrı ülkeden 77 bine yakın şahsa, Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Ülkemize kadar gelebilen 102 ayrı ülkeden 7 bin 600 kişiyi sınır dışı ettik. Halen geri gönderme merkezlerinde sınır dışı edilmek üzere bekleyen kişi sayısı 851'dir." ifadesini kullanmıştı.