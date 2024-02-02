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Dünya

Hollanda'da dev Filistin eylemi! 14 şehrin 15 istasyonunu kapattılar

Hollanda'nın farklı kentlerindeki birçok tren istasyonunda, Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi.

AA2 Şubat 2024 Cuma 01:01 - Güncelleme:
Hollanda'da dev Filistin eylemi! 14 şehrin 15 istasyonunu kapattılar
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Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht başta olmak üzere ülkenin 14 farklı kentindeki 15 tren istasyonunda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak "ateşkes" çağrısı yaptı.

Amsterdam Merkezi tren istasyonunu önünde toplanan bir grup, büyük bir Filistin bayrağı etrafına dizilerek "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", "Gazze ağlama, Filistin hiçbir zaman ölmeyeceksin" ve "Hollanda utan, ellerin kanlı" sloganları attı.

Eylemciler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterdi.

"AKLIMA GELEN TEK ÇÖZÜM UÇAKLARLA GAZZE'YE HAVADAN YİYECEK ATMAK"

Hollandalı gösterici Max van den Berg, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de iki milyona yakın kişinin açlıkla boğuşmasını "berbat bir durum" olarak nitelendirdi.

İnsanların açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Van Den Berg, "Aklıma gelen tek çözüm uçaklarla Gazze'ye havadan yiyecek atmak. Bu insanların buna ihtiyacı var." dedi.

Van Den Berg, Gazze'dekilerin durumunu anlatacak kelime bulamadığını belirterek, "Gıda, su, enerji, çadır, ilaç, hiçbir şey yok. Gazze'de yaşananlar son derece kötü." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi tamamen ele geçirmeyi planladığını kaydeden Van Den Berg, "Gazze'yi tamamen ele geçirmek istiyorlar ve bu insanları ne yapacaklarını bilmiyorlar. Buradaki insanların güçlü olduğunu, Gazze'yi terk etmeyeceğini ve Gazze'de kalacaklarını bildikleri için onları öldürmek istiyorlar. Onlara (İsrail'e) göre en kolay yol Gazzelilerin açlıktan ölmesi" diye konuştu.

Van Den Berg, İsrail'in, sürekli Hamas'ı bahane ederek Gazzelilere yönelik yardımları engellediğini belirterek, "Abluka İsrail tarafından kasıtlı yapılıyor." dedi.

Mısırlıların yanı başındaki Gazze halkına yardım etmesi gerektiğini söyleyen Van den Berg, "Yanı başında soykırıma uğrayan insanların yüz günden uzun süredir açlık çektiğini görerek nasıl yaşıyorsunuz? Yardım etmenin bir yolunu bulmalısınız." ifadelerini kullandı.

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