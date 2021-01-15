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Dünya

Hollanda'da hükümet istifa etti

Hollanda ulusal yayın kuruluşu NOS, Hollanda Başbakanı Mark Rutte hükümetinin istifa ettiğini duyurdu.

DHA15 Ocak 2021 Cuma 15:52 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 16:12
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Hollanda hükümeti çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti. Başbakan Mark Rutte hükümetinin, çocuk yardımları skandalı kapsamında binlerce insanı yanlışlıkla dolandırıcıkla suçladığının ortaya çıkmasının ardından seçimlere 2 ay kala istifa kararı aldı. Parlamento raporu, sanığa masumiyetlerini kanıtlama şansı vermeden binlerce euro desteği geri çekmeyi ‘benzeri görülmemiş bir adaletsizlik’ olarak nitelendirdi. Hollanda, 17 Mart 2021'de ülkenin yasama organı olan Temsilciler Meclisi'nin 150 üyesini belirlemek amacıyla genel seçime gidecek.

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