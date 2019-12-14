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Hollanda'da İslam düşmanlığı: Otel lobisinin zeminine Kur'an ayeti yazdılar

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Uluslararası Fuar Merkezi RAİ yakınında bulunan Nhow Hotel’de her gün çok sayıda insan tarafından kullanılacak holün zeminine, Kur’an’dan ayetin yazılı olduğu panonun yerleştirildiği ortaya çıktı. Nhow Hotel’in bağlı bulunduğu NH Hotel Group tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili araştırma başlatıldığı duyuruldu.

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Uluslararası Fuar Merkezi RAİ yakınında bulunan Nhow Hotel'deki skandal olayla ilgili olarak Türklerin kurduğu ve parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde 3 milletvekili bulunan DENK Partisi'nin Amsterdam Belediye Meclisi'ndeki temsilcileri harekete geçtiler.
 
DENK Partisi'nin Amsterdam Belediye Meclisi Üyesi Numan Yılmaz, yerel televizyon kanalı AT5'e yaptığı açıklamada, Kur'an'dan bir metnin yerde yer almasının kabul edilemeyeceğini, otelin bu metni örneğin bir duvara asarak sorunu bir an önce çözeceğini umduğunu belirtti.
 
Huizen Selimiye Camii Din Görevlisi İbrahim Hilmi Kucur, Amsterdam'daki otelin holünde zemine yerleştirilen panoda Bakara suresinin 185.ayetinin birinci bölümünün yazılı olduğunu belirtti.
 
Öte yandan, Nhow Hotel'in bağlı bulunduğu NH Hotel Group tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili araştırma başlatıldığı duyuruldu.
 
(AHaber)

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