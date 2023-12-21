Hollanda'da kamu çalışanlarından Gazze'ye destek

Hollanda'da yüzü aşkın kamu çalışanı ve bürokrat, Dışişleri Bakanlığı binası önünde oturma eylemi düzenleyerek, Gazze'de ateşkes sağlanmasını istedi.

Kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde, kamu çalışanlarının, Hollanda hükümetinin kalıcı ateşkes çağrısı yapmamasından endişe duyduğu belirtildi.

Göstericilerin, Gazze'de aralarında çocukların da bulunduğu binlerce kişinin öldüğü saldırıların uluslararası insancıl hukuka aykırı bulduğu aktarılan haberde, hükümet yetkililerinin protesto gösterisi yapmasının Hollanda'da nadir görülen bir durum olduğuna dikkat çekildi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, Dışişleri Bakanlığı önünde yere oturan grubun ellerinde "Kamu çalışanları ateşkes istiyor" yazılı pankart taşıdığı görüldü.

"Sessiz eylemde" ellerinde mum taşıyan gruptan bazı kişilerin ağladığı görüldü.

HÜKÜMETE MEKTUP YOLLAMIŞLARDI



Hollanda'da bazı memurlar, ekimde hükümete, "İsrail'i durdur ve masum sivilleri koru" çağrısında bulunan mektup yollamıştı.

Mektupta Hollanda hükümeti ve uluslararası toplumun İsrail'e "koşulsuz" desteğinden endişe duyduklarını belirten memurlar, İsrail'in geçmişte sıklıkla uluslararası kuralları ihlal, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını göz ardı ettiğini kaydetmişti.

Memurlar mektupta, hükümetin tutumu nedeniyle "suç ortağı" haline getirildiklerine inandıklarını kaydederek, "Buna vicdanımız el vermez ve bunu istemiyoruz." ifadesine yer vermişti.

Hollanda, BM Genel Kurulunun, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan ve 153 oyla kabul edilen 13 Aralık tarihli karar tasarısına çekimser oy kullanmıştı.