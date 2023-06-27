Hollanda'da kurban fiyatları geçen yıla göre yüzde 30 yükseldi

Hollanda'daki Müslümanlar, köyde bulunan kurban kesim tesisinde satın aldıkları hayvanları İslami usullere uygun olarak kestirebiliyor.

Kurban kesim merkezinin sahibi Hayrettin Korkmaz, AA muhabirine, tesis hakkında bilgi vererek, artan fiyatlara rağmen ülkedeki Müslümanların kurban ibadetini yerine getirmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Korkmaz, veteriner nezaretinde yüksek otomasyon teknolojisi ve cihazlarıyla kesim yaptıklarını belirterek, "Bu sene yaklaşık 700 küçükbaş, 80 büyükbaş kurban keseceğiz. Bunların tamamı Hollanda'daki kurallara uyarak, veteriner eşliğinde ve İslami kesim usullerine uygun olarak yapılıyor." dedi.

Hollanda'da kurban fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 30 yükseldiğini anlatan Korkmaz, "Geçen yıl küçükbaşları 275 avrodan satıyorduk. Bu rakam bu sene 350 avroya yükseldi. Artan yem fiyatları, hayvan sayısının azalması sebebiyle maliyetler yükseldi." diye konuştu.

Korkmaz, artan fiyatlara rağmen kesilecek kurban sayısında azalma olmadığını ve Avrupa'daki Müslümanların kurban ibadetini yerine getirmek için ciddi gayret gösterdiğini ifade ederek, "Hollanda'dakilerin yanı sıra yakın olması sebebiyle Almanya ve Belçika'dan da kurban ibadetlerini yerine getirmek için buraya gelenler var." diye konuştu.

Tesisin günlük kesim kapasitesinin 1000 hayvanı geçtiğini aktaran Korkmaz, bu sene tüm kesim işlemlerini bayramın birinci gününde bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı.