İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2023 Çarşamba / 22 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3138
  • EURO
    21,1008
  • ALTIN
    1247.09
  • BIST100
    5163.49
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Hollanda'da Macron protestosu

Hollanda'ya resmi ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Amsterdam'da slogan atarak tepki gösteren bir kişi gözaltına alındı.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 14:04 - Güncelleme:
Hollanda'da Macron protestosu
ABONE OL

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron, iki günlük resmi ziyaret için geldiği Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'ndeki bir programa katıldı.

Üniversite girişinde bir kişi, "Macron istemese de çalışanların onuru için buradayız " diye bağırarak slogan attı.

Olay yerinde bulunan güvenlik güçleri, slogan atan kişiye müdahale etti ve onu yüz üstü yere yatırdı.

Macron, protestocuya müdahale edilirken, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ve Hollanda Kralı Willem-Alexander ile sohbetine devam etti.

Olaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocunun yere yatırılmadan önce uzaktan Macron'a doğru koşarak gelmesi ve üç kişinin slogan atan kişiye müdahale ederek yere yatırması görülüyor.

Hollanda basını ise olay yerinde biri kadın olmak üzere iki protestocunun bulunduğunu ve ardından gözaltına alındıklarını aktardı.

Macron, dün de Lahey kentindeki Nexus Enstitüsü'nde Avrupa'da yeşil sanayiye ilişkin konuşma yaptığı sırada protesto edilmişti.

Konuşma sırasında salonda bulunan ve "şiddet ve ikiyüzlülüğün cumhurbaşkanı" yazılı afiş açan göstericiler, Macron'un sözünü kesmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.