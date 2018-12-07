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Hollanda'da Müslümanlara terör saldırısı planına hapis cezası verildi

Hollanda'da Zutphen mahkemesi, Müslümanlara yönelik saldırı planladığı gerekçesiyle bir ırkçı oluşumun liderini hapis cezasına çarptırdı.

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Hollanda'da Zutphen mahkemesi, Müslümanlara yönelik saldırı planladığı gerekçesiyle bir ırkçı oluşumun liderini hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin yazılı açıklamasında, Müslümanlara yönelik terör saldırısı planladığı ve kaçak silah bulundurduğu gerekçesiyle 44 yaşındaki kişiye 3 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, zanlının Müslümanlara karşı şiddet uygulanmasını hak olarak kabul eden Anti Terör Tugaylarıolarak adlandırılan ırkçı ve aşırı sağcı bir örgütte liderlik yaptığı ifade edildi.

Söz konusu örgütte şiddet uygulamak için eğitim verildiği ve aşırı solculara karşı da eylemlerin konuşulduğu aktarılan açıklamada, insanlara inançları, görüşleri ya da siyasi tercihlerinden dolayı bir saldırıda bulunmanın halkın tamamı veya bir kısmında büyük korkuya yol açtığı kaydedildi.

Zutphen Mahkemesindeki savcı iki hafta önce, Müslümanlara yönelik saldırı planlayan zanlı hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası istemişti.

Hollanda'da yaklaşık 4 ay önce, Müslümanlara terör saldırısı planladığı şüphesiyle bir kişi hakkında soruşturma açıldığı belirtilmişti.

Silah ve mühimmat kanununu çiğnediği için 23 Mayıs'ta gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada da alarm tabancası ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.

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