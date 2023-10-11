Hollanda'da Türk kökenli siyasetçiye ''soykırım'' baskısı

Makineli, AA muhabirine, milletvekili adaylık sürecine ve partisinin aday listesinden çıkarılışına ilişkin açıklamada bulundu.

Seçmen profilini genişletmek ve Hollanda'daki Türk seçmenlere ulaşmak için BBB'nin kendisiyle görüştüğünü belirten Makineli, adaylık sürecinde kendisiyle çok defa görüşüldüğünü ve partisinin muhafazakar kimliğinden haberdar olduğunu söyledi.

Makineli, "Dini ve manevi değerlerimin bilincindeydiler ve bu konularda herhangi bir geri adım atmayacağımı kendilerine ilettim. Görüşlerim biliniyordu, gerek sosyal medya gerekse Belediye Meclisindeki konuşmalarımda duruşum belliydi." ifadesini kullandı.

BBB'nin 23 Eylül'deki parti kongresinde adaylığının kabul edildiğini aktaran Makineli, aday listesinde 43. sıradan milletvekili adaylığının bulunduğunu ve tercihli oylarla seçilme şansının yüksek olduğunu vurguladı.

Makineli, aday listelerinin açıklanmasının ardından adaylığının engellenmek istendiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"İki meselede benden beyanatta bulunmamı istediler. Birincisi; yaklaşık iki sene önce Filistin'i destekleyen bir haber sebebiyle İsrailli lobi gruplarından özür dilemem ve ikincisi; 'Türklerin, Ermenilere soykırım yaptığı' yalanını kabul etmem. Bu iki maddede bana baskı uyguladılar. Ben de 'kesinlikle bunu yapmayacağımı, buradaki milletimize ve ecdadımıza hakaret etmeyeceğimi, onları zor durumda bırakmayacağımı' kendilerine açıkça söyledim."

BBB yetkililerinin kendisini ikna etmek için uzun süre uğraştığını vurgulayan Makineli, BBB yöneticilerini, "Ben bunu kabul etmem. Bir makam elde etmek için kendi milletini üzenlerle bizi karıştırmayın. Bu yaptığınız uzun süre unutulmayacak" diyerek uyardığını aktardı.

Makineli, 2006'da Türk kökenli üç siyasetçinin de benzer bir dayatmayla karşı karşıya kaldığını ve 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarından ötürü aday listesinden çıkarıldığını anımsatarak "Aradan geçen 17 yıla rağmen Türk toplumu bunu unutmadı. Bunu BBB partisine açıkça söyledim; 'Kesinlikle bir daha Türk toplumu sizi desteklemez.' dedim." ifadesini kullandı.

"HOLLANDA TOPLUMU HAKLI DURUŞUMUZU ANLADI"



BBB'nin parti programındaki, milletvekillerinin önemli konularda kendi kişisel görüşlerini belirtebileceği ifadesine güvenerek partiye katıldığına işaret eden Makineli, "Hollanda toplumu, haklı duruşumuzu anladı. Türk kökenli olmayan çok sayıda kişi, hatta BBB'deki Hollandalılar da bana yapılanın haksızlık olduğunu ifade etti." dedi.

Makineli, Avrupa'daki siyasette çifte standardın mevcut olduğunu ve burada doğan gençlerin bu çifte standartla büyüdüğünü belirterek, "Buradaki toplumun hakkını savunmak ve çifte standartla mücadele etmek kolay bir şey değil, çetin bir mücadele. Bu haksızlık bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Benim yaşadığımı benden sonrakilerin yaşamaması için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Hollanda'da 2006'da adaylıktan çıkarılan Türk kökenli siyasetçilerden de destek mesajları aldığını aktaran Makineli, 17 yıldan sonra hala aynı şeylerin yaşanmasının daha acı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"ÇİFTE STANDARTLARA VE SADAKAT SORULARINA MARUZ BIRAKILIYORUZ"



Anayasal olarak Türk siyasetçilerin ve herkesin Hollanda siyasetinde yeri bulunduğunu belirten Makineli, şunları söyledi:

"Ama işimiz daha zor çünkü çifte standartlara ve sadakat sorularına maruz bırakılıyoruz. Biz Avrupa'da doğduk, büyüdük, burada ekmek kazanıyoruz, tabii ki kendimizi buraya sadık hissediyoruz. Ama özümüz olan ülkeyi de seviyoruz. Bu çok doğal bir şey ve bu tür sadakat soruları, Türk kökenli siyasetçileri çok zorluyor."

Makineli, sadakat sorularıyla "kökeninin geldiği ülkenin aleyhine tavır almak" şeklinde beklenti oluşturduğundan yakınarak, "Bazılarının yaptığı gibi bir makam elde etmek için kendi değerlerimize karşı çıkmayız." dedi.

Partisinin 50 kişilik milletvekili aday listesindeki tek Türk kökenli ve Müslüman aday olduğunu vurgulayan Makineli, "Sadece bana bu sorular soruldu ve bu dayatmalar yapıldı. Diğer adaylara geçmişteki olaylarla ilgili görüşleri sorulmadı." ifadesini kullandı.

1915'te yaşanan olaylara yönelik Ermeni iddialarının siyasetçilerin değil, tarihçilerin meselesi olduğunu belirten Makineli, "Biz bu ülkenin bir parçasıyız, bunu kimse inkar edemez. Bizlerin Hollanda'daki geleceği için mücadeleye devam edeceğiz. Toplumumuzu ayrıştırmak yerine birleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Hollanda AD gazetesindeki haberde, BBB Parti Başkanı Erik Stegink'in, Makineli'nin aday listesinden çıkarıldığını teyit ettiği fakat çıkarılma nedenine ilişkin yorum yapmadığı aktarıldı.

Hollanda'da iki dönemdir Veenendaal Belediye Meclis Üyeliği yapan Makineli, 1915 Ermeni olaylarına yönelik tavrı sebebiyle 22 Kasım'da yapılacak parlamento seçimlerinde, BBB'nin milletvekili aday listelerinde yer alamayacak.