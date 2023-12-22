İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2023 Cuma / 10 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2382
  • EURO
    32,2768
  • ALTIN
    1938.71
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hollanda'dan Bulgaristan'ın Şengen'e dahil olmasına onay
Dünya

Hollanda'dan Bulgaristan'ın Şengen'e dahil olmasına onay

Hollanda Parlamentosunda yapılan oylamada, Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne dahil olmasına yönelik karara onay verildi.

AA22 Aralık 2023 Cuma 18:08 - Güncelleme:
Hollanda'dan Bulgaristan'ın Şengen'e dahil olmasına onay
ABONE OL

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'un açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Hollanda Parlamentosunda, Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne tam üyeliği hakkında oylama yapıldı.

Oylamada Bulgaristan'ın lehine karar çıktığını aktaran Stoyanov, Avusturya'nın tutumunun ülkenin Şengen Bölgesi'ne dahil olmasında belirleyici olacağını aktardı.

Stoyanov, konuya ilişkin Avusturya-Bulgaristan ve Avusturya-Romanya arasındaki görüşmelerin sürdüğünü aktararak, Avusturya'nın kararını yakın zamanda açıklamasını umduğunu bildirdi.

AVUSTURYA'NIN TUTUMU NİHAİ KARARDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Hollanda'nın "beklenen" kararının, ülkenin Şengen'e tam üyelikle alakalı nihai karar için Avusturya ile yapılacak müzakerelerdeki konumunu "iyileştirdiğine" değindi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in hükümete yeni yıla kadar ülkenin Şengen Bölgesi'ne tam katılımını sağlaması çağrısına cevap veren Denkov, "Genel nitelikteki çağrılar şu anda hiç yardımcı olmuyor. Müzakereler incelik, sakinlik ve argümanların karşı tarafta anlaşılmasını gerektirir. Eğer (Bulgaristan'ın Şengen'e katılımı) bu kadar kolay olsaydı, Bakanlar Kurulu bunu geçen yıl yapmalıydı." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın Adalet ve Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisine (Tweede Kamer) 15 Aralık'ta yolladığı mektupta, Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne dahil olmasının Hollanda hükümetince onaylandığını bildirmişti.

  • Bulgaristan Şengen
  • Hollanda Parlamentosu
  • onay

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.