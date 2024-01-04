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Dünya

Hollanda'dan İsrail'e ''göç'' tepkisi! ''Bakanların açıklaması sorumsuzca''

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların 'Gazze'deki Filistinlilerin göç etmeleri' çağrısına tepki göstererek, göç planının sorumsuzca olduğunu açıkladı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 04:46 - Güncelleme:
Hollanda'dan İsrail'e ''göç'' tepkisi! ''Bakanların açıklaması sorumsuzca''
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Hollanda, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerini" isteyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrailli Bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'in Filistinlilerin Gazze'den yeniden yerleştirilmesine ilişkin son açıklamaları sorumsuzcadır." ifadesi yer aldı.

Hollanda yönetiminin iki devletli çözümü desteklediği belirtilen açıklamada, Hollanda, Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesi ya da Filistin topraklarının küçültülmesi yönündeki çağrıları reddetmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

HOLLANDA, İRAN'DAKİ SALDIRILARI KINADI

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İran'ın Kirman şehrindeki terör saldırıları da kınandı.

Açıklamada, "Hollanda, İran'ın Kirman şehrinde bugün meydana gelen saldırıları şiddetle kınamaktadır. İran'da meydana gelen yüksek sayıdaki ölüm ve yaralanmalar derin üzüntü yaratmaktadır. Düşüncelerimiz kurbanlar ve yakınlarıyla birliktedir." ifadesine yer verildi.

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere göre 95 kişi hayatını kaybetmişti.

  • Hollanda Dışişleri
  • Sorumsuz göç planı
  • İsrail etkisi

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