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Hollandalı gazetecinin uydurma haberler yazdığı ortaya çıktı

Hollanda ve Belçika'da farklı medya kuruluşlarına çalışan serbest gazeteci Hollandalı Peter Blasic'in yıllarca uydurma haber yazdığı ortaya çıktı.

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De Groene Amsterdammer haftalık gazetesinin yaptığı araştırmada, Hollanda'nın Roermond belediyesinde memur olarak görev yapan Blasic'in, Elsevier, Knack ve Nieuw Revu dergisi gibi önemli medya kuruluşlarına yazdığı çok sayıda haberin kaynağının doğrulanamadığı belirtildi.

Araştırmada, farklı gazetelerde yüzlerce haberi yayımlanan Blasic'in birçok haberinde kullandığı kaynakların adsız ve uydurma kişilerden oluştuğu ve geçen yılın yarısından itibaren soy ismini Mertens olarak kullandığı ortaya kondu.

Blasic'in, yeraltı dünyası, terör örgütü DEAŞ'ın Avrupa'ya dönen mensupları, sığınmacılar ve Rusya'nın Hollanda'daki casuslarına ilişkin haber ve röportajlar hazırladığı kaydedildi.

2014-2017 yıllarında üç farklı medya kuruluşunun da kaynak gösteremediği için Blasic'in yazdığı haberlerin uydurma olduğunun farkına vardığı belirtildi.

Nieuw Revu dergisi ise internet sayfasında, Blasic'in dergide yayımlanan 27 haberinin başlık ve linklerini paylaşarak, bu haberleri geri çektiklerini ve serbest gazeteciyle ilişkilerini kestiklerini açıkladı.

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