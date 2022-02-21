Hollanda'ya, Irak'ta düzenlediği hava saldırısında ölenlerin yakınları tazminat davası açtı

AA 21 Şubat 2022 Pazartesi 13:28 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 13:28

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haberde, Hollanda hükümetine karşı, Irak'ın Kerkük şehri yakınlarında bulunan Havice'deki hava saldırısı nedeniyle Hollanda mahkemelerinde dava açıldığı belirtildi.

Amsterdam Üniversitesinden Hukuk Profesörü Liesbeth Zegveld'in saldırıda ölen 11 kişinin yakınları adına tazminat davası açtığı belirtilerek, Hollanda'nın Havice'de terör örgütü DEAŞ'a ait mühimmat deposuna düzenlediği hava operasyonunda "kabul edilemez risk" aldığı görüşü aktarıldı.

Zegveld'in dava dilekçesinde saldırı öncesi muhtemel sivil kayıplarına karşı daha ciddi araştırma yapılması gerektiğine dikkati çektiği vurgulanarak, hukukçunun Hollanda'nın operasyon sebebiyle oluşacak sivil kayıpları bildiği ya da bilmesi gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

Haberde Zegveld'in, saldırıyla DEAŞ'a karşı elde edilmesi muhtemel askeri avantajın alınan sivil zayiat riskinden daha az olduğu şeklindeki değerlendirmesinin yanı sıra saldırıyla ilgili Hollanda hükümetinin zamanında, etkili ve yeterli soruşturma yapmamasına yönelik eleştirileri yer aldı.

- HAVİCE'DAKİ HAVA SALDIRISI

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS ile NRC gazetesinin yaptığı araştırmada, Hollanda Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 uçaklarının, 2015'te Irak'ın Havice kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 70 sivilin hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Hollanda Savunma Bakanlığı saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, mühimmat deposunda hesaplanandan daha fazla patlayıcı olması sebebiyle operasyonun beklenenden daha şiddetli gerçekleştiğini bildirmişti.

Bakanlık, patlayıcı miktarının önceden bilinmesinin mümkün olmadığını ve saldırının kurallara uygun gerçekleştirildiğini kaydetmişti.

Dönemin Savunma Bakanı Ank Bijleveld, parlamentoda yaptığı konuşmada saldırı öncesi herhangi bir sivil kaybının beklenmediğini dile getirmişti.

En az 70 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda, bölgedeki yüzlerce bina zarar görmüştü.

Hollanda Savunma Bakanlığı, Kasım 2020'de Havice'nin onarılması için 4 milyon avroluk fon oluştururken, saldırıya ilişkin araştırma komisyonu kurulduğunu duyurmuştu.