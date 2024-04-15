Hollanda'ya UNRWA çağrısı

Hollandalı eski bakanlar, büyükelçiler ve diplomatlardan oluşan grup, hükümete yönelik kaleme aldıkları mektubu, "Devlet Memurları ve Anayasa" adlı LinkedIn hesabından paylaştı.

Mektupta Hollanda hükümetinin UNRWA'ya finansal desteğini ve işbirliğini sürdürmesi için çağrıda bulunuldu.

Gazze'ye insani yardım erişiminin ve özellikle kitlesel gıda akışının hayati önem taşıdığı vurgulanan mektupta, "Artık tartışma zamanı değil, artık acil eylem zamanı." ifadesi kullanıldı.

Mektupta Gazze'de kıtlığın hızla yayıldığına işaret edilerek, UNRWA'nın rolünün bu bakımdan çok önemli olduğu vurgulandı.

Hollanda hükümeti, ocak ayında İsrailli yetkililerin bazı UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine finansal desteğini askıya almıştı.

