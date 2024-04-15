İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2024 Pazartesi / 7 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4125
  • EURO
    34,5243
  • ALTIN
    2448.97
  • BIST100
    9747.95
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Hollanda'ya UNRWA çağrısı

Hollandalı diplomatlar, hükümete Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğin sürdürülmesi çağrısı yaptı.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 16:41 - Güncelleme:
Hollanda'ya UNRWA çağrısı
ABONE OL

Hollandalı eski bakanlar, büyükelçiler ve diplomatlardan oluşan grup, hükümete yönelik kaleme aldıkları mektubu, "Devlet Memurları ve Anayasa" adlı LinkedIn hesabından paylaştı.

Mektupta Hollanda hükümetinin UNRWA'ya finansal desteğini ve işbirliğini sürdürmesi için çağrıda bulunuldu.

Gazze'ye insani yardım erişiminin ve özellikle kitlesel gıda akışının hayati önem taşıdığı vurgulanan mektupta, "Artık tartışma zamanı değil, artık acil eylem zamanı." ifadesi kullanıldı.

Mektupta Gazze'de kıtlığın hızla yayıldığına işaret edilerek, UNRWA'nın rolünün bu bakımdan çok önemli olduğu vurgulandı.

Hollanda hükümeti, ocak ayında İsrailli yetkililerin bazı UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine finansal desteğini askıya almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.