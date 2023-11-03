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Dünya

Hollanda'yı Ciaran Fırtınası vurdu: 1 ölü

Hollanda'da etkisini sürdüren Ciaran Fırtınası nedeniyle üzerine ağaç devrilen 59 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Hollanda Limburg Polisinin X'ten yaptığı açıklamada, kuvvetli fırtına sebebiyle Venray'da üzerine ağaç devrilen 59 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, tedbir amaçlı sokağın ulaşıma kapatıldığı kaydedildi.

AA3 Kasım 2023 Cuma 00:50 - Güncelleme:
Hollanda'yı Ciaran Fırtınası vurdu: 1 ölü
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Hollanda Meteoroloji Enstitüsünden (KNMI) yapılan açıklamada, Ciaran Fırtınası nedeniyle ülkenin büyük bölümü için alarm seviyesinin "turuncu"ya çıkarıldığı ve mümkün olduğunda evden çıkılmamasının tavsiye edildiği bildirildi.

Kamu yayıncısı NOS'ta yer alan haberlerde, ülkenin birçok noktasında araçların ve yayaların üzerine ağaçların devrildiği aktarılırken, bazı okulların uzaktan eğitime geçtiği ifade edildi.

ULAŞIM AKSADI

Ülkenin birçok bölgesinde etkili Ciaran Fırtınası nedeniyle Schiphol, Rotterdam ve Eindhoven havalimanlarındaki çok sayıda uçuş iptal edilirken, devlet demir yolları NS'nin tren seferlerinde aksama yaşandı.

Fırtına deniz ulaşımını da etkilerken, Rotterdam limanının bazı bölümlerinin de kapatıldığı aktarıldı.

Prorail Demiryolları Firmasının X'teki paylaşımında, Haelen kasabasında bir trenin devrilen bir ağaca çarptığı belirtildi.

NS'nin X'teki paylaşımında, çok sayıda tren seferleri iptal edilirken rayların üzerine devrilen ağaçlar sebebiyle bazı güzergahlarda seferlerin bir süre yapılamadığı kaydedildi.

Amsterdam'ın birçok bölgesinde etkili olan fırtınada kopan ağaç dalları yollara savrulurken, Amsterdam Belediyesi, parkların ve ormanlık alanların kullanılmamasını istedi.

KNMI'den geç saatlerde yapılan açıklamada ise kuvvetli fırtınanın etkisinin azaldığı ve ülkenin birçok bölgesinde alarm durumunun "turuncu"dan "sarı"ya indirildiği duyuruldu.

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