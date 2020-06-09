Hong Kong lideri Lam: Hong Kong kaotik bir çevreye dayanamaz''

AA 09 Haziran 2020 Salı 11:36 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 11:38

Radio Television Hong Kong’un (RTHK) haberine göre, Baş Yönetici Lam haftalık kabine toplantısının açılışında bölgedeki grev söylentileri ve protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bazı grupların "ulusal güvenlik kanununa" karşı genel grev çağrılarına ilişkin Baş Yönetici Lam, Hong Kong'da çok sayıda insanın günlük yaşamlarında karşılaştığı zorluklar ve işlerini kaybettiği bir dönemde halkın bu tür bir grevi hoş karşılamayacağını düşündüğünü söyledi.



Lam, suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı büyük çaplı gösterilerin yıl dönümüne denk gelen konuşmasında, "Hong Kong’daki herkesin geçen yıl boyunca yüzleştiği sınamalardan ders alması gerekiyor. İnsanlar bilmeli ki Hong Kong kaotik bir duruma dayanamaz, sakin ve istikrarlı bir çevreye ihtiyacı var.“ ifadelerini kullandı.



Hong Kong’da geçen yıl 9 Haziran’da bir milyona yakın gösterici sokaklara dökülmüş ve suçluların Çin’e iadesi tasarısını protesto etmişti.



Çoğunlukla barışçıl ortamda geçen gösterilerde, geç saatlerde sokakta kalan protestocular ile polis arasında çatışmalar çıkmıştı. Bölgede aylarca süren protestoların ardından yerel hükümet geçen yıl 23 Ekim'de tasarıyı geri çekmişti.

Diğer yandan Batı’dan ve Hong Kong’daki muhalefetten tepki gören Ulusal Güvenlik Yasası kararı ise Çin Ulusal Halk Kongresi tarafından 28 Mayıs’ta kabul edilmişti.



Yasa, bu adımdan sonra Kongrenin Daimi Komitesi tarafından detaylı şekilde formüle edilerek Hong Kong’un temel yasasına eklenecek. Bu sürecin birkaç ay alacağı tahmin ediliyor.

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.



Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıklamıştı.

