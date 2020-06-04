IHA & AA 04 Haziran 2020 Perşembe 13:48 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 13:52

Hong Kong Özel İdare Bölgesi Yasama Konseyi’nde Çin milli marşına yönelik hakareti yasaklayan ve bu kapsamda hapis cezasını içeren yasa, kabul edildi. Yasama Konseyinde gerçekleştirilen oturumda oylanan yasa, Çin yanlısı 41 vekilin lehte oyuyla kabul edildi. Yasaya göre, ulusal marşın sözlerinin değiştirilmesi ya da saygısız bir şekilde söylenmesini amaçlayan girişimler suç sayılıyor. Ulusal marşa hakaret edenler 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Söz konusu yasa, Hong Kong’da oynanan bir futbol müsabakasında ulusal marşın yuhalanmasının ardından gündeme gelmişti. "Gönüllülerin Yürüyüşü" adlı marş, 1949’da Çin’de milli marş olarak kabul edilmişti.

Öte yandan, Hong Kong Özel İdaresi’nin herhangi bir marşı bulunmaması nedeniyle yasa tasarısına karşı çıkan Hong Konglular, Çin hükümetinin daha fazla kontrol sağlamak istediğini savunuyor. Yasa tasarısına karşı çıkan binlerce Hong Konglu geçtiğimiz ay sokaklara dökülmüş, Yasama Meclisi LegCo binası önünde eylemciler ve polis arasında çatışma çıkmıştı.