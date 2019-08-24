Hong Kong'da 3 aydır suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı süren protestolar bugün de binlerce hükümet karşıtı göstericinin katılımıyla devam etti.

Kwun Tong semtindeki Tsun Yip Caddesi'nden Kowloon Bay semtine ilerleyen göstericilerden bir grup, Ngau Tau Kok Polis Karakolu yakınlarında bambu, çöp kutusu ve plastiklerle bariyer kurdu.

Bir süre sonra barikatın gerisinde toplanan protestocular, "Gangster polis" sloganları atarak eylemlerini sürdürdü.

Hem karakolun önünde hem de göstericilerin protesto güzergahında barikat kuran polis ekipleri, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bu sırada polis ile bazı göstericiler arasında arbede yaşandı.

Karakolun önünden kaçan göstericiler başka bir noktada toplandı. Polis ise karakolun önünde beklemeyi sürdürdü.

Gaz maskesi, kask, dizlik gibi ekipmanları bulunan göstericilerin bazılarının tanınmamak için yüzlerini tamamen kapattığı görüldü.

Göstericiler önceki protestolarda olduğu gibi ABD ve İngiltere bayrakları açtı.