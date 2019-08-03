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Hong Kong’da hükumet karşıtları yeniden sokaklaraa döküldü

Hong Kong'da suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısına karşı çıkan binlerce hükumet karşıtı yeniden sokaklara döküldü.

  • İHA
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Hong Kong'da suçluların Çin’e iadesi yasa tasarısı üzerine başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Son haftalarda şehirde şiddet olaylarının artması ve çetelerin hükumet karşıtlarına saldırması, suç oranı, dünyanın birçok bölgesine nazaran, düşük olan şehirde karışıklığa neden oldu. Haftalardır düzenlenen gösteriler bugün ise şehrin Mong Kok ilçesine sıçradı. Toplanan binlerce kişi şehrin daha özgür olması ve hükumetin istifa etmesi için slogan attı. 
 
Şehirde yaşayan yabancı öğrenci 20 yaşındaki Ivan, “Polis gücünün göstericilere şiddet içeren yöntemler uygulayıp uygulayamayacağından biraz endişe duyuyorum çünkü gösterinin rotası biraz dar ve ayrılmak istiyorsak polisten uzaklaşmak zor olabilir. Gösterilerin en azından 2019'un sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu. 
 
Causeway Bay bölgesinde toplanan hükumet destekçileri ise muhaliflerin 2 aydır yaptığı gösterilere son vermeleri çağrısında bulunarak, şehirde şiddetin sona ermesi gerektiğini dile getiriyor. Hükumet yandaşları, şehirdeki şiddet olaylarından ve günlük hayatın aksamasından şikâyet ediyor. Gösterilere katılan yabancı uyruklu bir banka görevlisi olan ve zamanla polis destekçisi olan Evan, “Hong Kong’da her gün artan şiddeti görmekten gerçekten üzüntü duyuyorum. Protestocular artık hükumeti ve polisi dinlemiyor” dedi. 
Hükumet karşıtı gruplar Pazar günü tekrar sokağa çıkacaklarını ve Pazartesi günü toplu greve gideceklerini duyurdu. 

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